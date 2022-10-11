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5 Questions About Duke

With UNC at Duke on Saturday, we reached out to Conor O'Neill of Devils Illustrated to learn more abou the Blue Devils.
With UNC at Duke on Saturday, we reached out to Conor O'Neill of Devils Illustrated to learn more abou the Blue Devils. (USA Today)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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With North Carolina heading up the road to Duke for an 8 PM kickoff Saturday night at Wallace Wade Stadium, we reached out to Conor O’Neill of Devils Illustrated to learn more about the blue Devils.

UNC (5-1, 2-0 ACC) and Duke (4-2, 1-1) will air on the ACC Network. Carolina has won three in a row in the series.

Here is our Q&A with Conor O’Neill:

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