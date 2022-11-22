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5 Questions About NC State

UNC hosts NC State on Friday, so to learn more about the Wolfpack, we reached out to Jacey Zembal of The Wolfpack Central.
UNC hosts NC State on Friday, so to learn more about the Wolfpack, we reached out to Jacey Zembal of The Wolfpack Central. (Jacob Turner/THI)
THI Staff
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With North Carolina hosting NC State on Friday afternoon at Kenan Stadium, we reached out to Jacey Zembal of Wolfpack Central to learn more about the Wolfpack in advance of the big rivalry game.

UNC is 9-2 overall and 6-1 in the ACC, while State is 7-4 and 3-4.

Here are 5 Questions with Jacey Zembal:

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