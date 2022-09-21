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5 Questions About Notre Dame

To learn more about Notre Dame, UNC's next opponent, we hit up Tyler James, who covers the Fighting Irish.
To learn more about Notre Dame, UNC's next opponent, we hit up Tyler James, who covers the Fighting Irish. (USA Today)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina hosts Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium for a 3:30 kickoff, and as we do with most of the Tar Heels’ opponents, we reached out to media that covers this week’s opponent to learn more about that team.

Here, we asked Tyler James from InsideNDSports.com to help us get to know the Fighting Irish better.

Here are 5 Questions with Tyler James:

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