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5 Questions About Pitt

With UNC facing Pitt this weekend, we reached out to Jim Hammett of Panther-Lari.com to learn more about the Panthers.
With UNC facing Pitt this weekend, we reached out to Jim Hammett of Panther-Lari.com to learn more about the Panthers. (USA Today)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina is back in action Saturday night when defending ACC champion Pittsburgh visits Kenan Stadium for an 8 PM kickoff (ACC Network) in what is a huge game in the Coastal Division, so we reached out to learn more about Pitt by hitting up Jim Hammett from Panther-Lair.com.

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