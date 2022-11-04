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5 Questions About UVA

UNC heads to Virginia on Saturday afternoon, and to learn more about the Wahoos, we asked Brad Franklin from CavsCorner.com.
UNC heads to Virginia on Saturday afternoon, and to learn more about the Wahoos, we asked Brad Franklin from CavsCorner.com. (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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With No. 17 North Carolina heading to Virginia on Saturday in the South’s Oldest Rivalry, the Tar Heels look to extend their winning streak to five games.

So, to get a better idea about what kind of Cavaliers team they will be up against, we reached out to Brad Franklin of CavsCorner.com to learn about UVA.

UNC is 7-1 overall and 4-0 in the ACC, and the Wahoos are 3-5 and 1-4. The game kicks at noon and will air on the ACC Network.

Here are 5 Questions about UVA:

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