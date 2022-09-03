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5 Takeaways From Carolina's Victory Over App State

The Tar Heels escaped with a 63-61 victory at Appalachian State on Saturday, & here are 5 thoughts from the win.
The Tar Heels escaped with a 63-61 victory at Appalachian State on Saturday, & here are 5 thoughts from the win. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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BOONE, NC – History hit The Rock on Saturday, as North Carolina outlasted Appalachian State, 63-61, in a frenzied finish that saw the record books get a new look.

The Tar Heels led 41-21 heading into the fourth quarter, but allowed the Mountaineers six touchdowns (40 points), 338 yards, and 18 first downs. Nine touchdowns were scored in the fourth quarter, including five over the final four minutes.

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