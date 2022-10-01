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5 Takeaways From UNC's Win Over The Hokies

THI dives into five important aspects of North Carolina's 41-10 rout of Virginia Tech on Saturday at Kenan Stadium.
THI dives into five important aspects of North Carolina's 41-10 rout of Virginia Tech on Saturday at Kenan Stadium. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – Mack Brown wanted something close to a complete game by his football team for the first time this season going into Saturday’s game, and that’s exactly what he got.

North Carolina got another huge performance from quarterback Drake Maye, and its defense forced seven punts and fewer than 300 yards in a 41-10 romp over Virginia Tech at Kenan Stadium.

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