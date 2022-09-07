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A Complete Look At North Carolina's Hoops Offers

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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As we begin to see recruiting movement with commitments, lists, visits, and offers that accompanies the fall segment this is as good of time as any to take a look at exactly who North Carolina has offered, and is going after.

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