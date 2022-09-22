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AJ: Barometer Game, Or More Than That?

UNC's game versus Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium is big, but how big? AJ offers his take.
UNC's game versus Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium is big, but how big? AJ offers his take. (Jenna Miller/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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