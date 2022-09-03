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AJ: Crazy - And Ugly - Stats Abound, UNC Got The One That Mattered

UNC's 63-61 win at Appalachian State on Saturday was rather unconventional, but it was still a victory.
UNC's 63-61 win at Appalachian State on Saturday was rather unconventional, but it was still a victory. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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BOONE, NC – North Carolina’s victory Saturday at Appalachian State was both exhilarating and embarrassing.

It was a win, and goodness knows the Tar Heels needed one, especially away from home, something they hadn’t done in 670 days until climbing down from the mountain with a historic 63-61 victory.

Carolina was awesome on offense in many respects, and the complete opposite on defense.

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