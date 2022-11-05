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AJ: Heels' Story Still Unfolding, But Smiles Are Certainly Justified

North Carolina is far from a refined unit, but it keeps winning games giving Mack Brown plenty to smile about each week.
North Carolina is far from a refined unit, but it keeps winning games giving Mack Brown plenty to smile about each week. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHARLOTTESVILLE, VA – As Mack Brown walked off the field at Scott Stadium on Saturday afternoon, he waved to a strong gathering of North Carolina fans. Both arms in the air, a broad smile on his face, and a mission not yet accomplished.

His team is 8-1 after a 31-28 victory over Virginia, a game in which North Carolina didn’t check a lot of boxes but still managed to win. And that’s in part why the Hall of Fame coach was enjoying the moment so much.

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