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AJ: Improving Heels Are Learning How To Stack Wins

As UNC's defense arrived in the third quarter Saturday, the Tar Heels took a step forward while stacking another win.
As UNC's defense arrived in the third quarter Saturday, the Tar Heels took a step forward while stacking another win. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – Developing teams look to stack wins.

Good teams stack them.

So, does that make North Carolina a good team now that the 21st-ranked Tar Heels have won four consecutive games and are 7-1 on the season? They are certainly showing an ability to pile up victories.

If their 42-24 victory over defending ACC champion Pittsburgh on Saturday night is any indication, the Tar Heels may not quite be entirely there yet, but are quickly heading in that direction.

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