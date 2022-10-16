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AJ: In Maye The Heels Trust

UNC QB Drake Maye surprised nobody in Carolina blue by guiding the Tar Heels to a game-winning score Saturday at Duke.
UNC QB Drake Maye surprised nobody in Carolina blue by guiding the Tar Heels to a game-winning score Saturday at Duke. (USA Today)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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DURHAM – If you ask Drake Maye’s teammates, no order is too tall for the North Carolina quarterback.

Just seven games into his college football career, the redshirt freshman already carries a confidence usually reserved for decorated veterans, both in himself and of him by teammates.

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