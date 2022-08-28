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AJ: Plenty To Pick At, Both Good & Bad, From Tar Heels' Opener

North Carolina was quite impressive in some areas Saturday and not so much in others, but gained a ton regardless.
North Carolina was quite impressive in some areas Saturday and not so much in others, but gained a ton regardless. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – North Carolina may as well have held a giant pig roast at Kenan Stadium on Saturday. There was just so much to pick at from the Tar Heels’ 56-24 victory over Florida A&M in the season-opener for both teams.

And by picking at the game, that isn’t entirely descriptive of negatives. One can pick out and pick at positives, right?

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