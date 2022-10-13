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AJ's ACC Basketball TipOff Ballot

Wednesday was the annual ACC TipOff in Charlotte, and here are the league predictions AJ submitted.
Wednesday was the annual ACC TipOff in Charlotte, and here are the league predictions AJ submitted. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHARLOTTE – Wednesday was the annual ACC Tipoff at The Westin, and part of the tradition is the credentialed media selects their choices for preseason conference honors and projected standings.

So here are my picks submitted Thursday morning:

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