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AJ: The Clock Is Ticking

Sitting at 15-8 and still searching for broad improvements, UNC now has a tight window to find itself and make the NCAAs.
Sitting at 15-8 and still searching for broad improvements, UNC now has a tight window to find itself and make the NCAAs. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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DURHAM – At the risk of wandering too far into the trite world of cliches, the clock is ticking on North Carolina’s basketball season.

And it’s suddenly humming along at an increasingly rapid rate.

A week ago, common sense indicated the Tar Heels were slowly, surely trending in the right direction. Unlike a year ago, this club was doing it more brick-by-brick than the suddenness of the lightning strike that infused Hubert Davis’ first team. It won 11 of 12 games before losing a 15-point halftime lead in the national championship game in falling to Kansas.

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