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AJ: This Week, Smooches For Carolina's Defense

UNC's defense
UNC's defense (USA Today)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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ATLANTA – Maybe this week, Phil Longo will blow a smooch Gene Chizik’s way.

After all, last Monday during the North Carolina defensive coordinator's weekly press conference, most of which focused on his defense giving up 61 points in its previous outing, he jokingly said he offered a smooch to Longo and quarterback Drake Maye for bailing out his beleaguered defense.

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