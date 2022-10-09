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AJ: Winning Ugly Fuels Growth In Carolina's Confidence

The Tar Heels weren't all that pretty Saturday, but they did plenty to show growth in getting a crucial win at Miami.
The Tar Heels weren't all that pretty Saturday, but they did plenty to show growth in getting a crucial win at Miami. (USA Today)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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MIAMI GARDENS, FL – Would North Carolina have beaten Miami here at Hard Rock Stadium two weeks ago given the way Saturday’s game played out?

Hard to tell, but probably not.

And if you would have been told sometime Saturday morning that Drake Maye would throw two interceptions, the Tar Heels would score on just two field goals in the second half, and that Miami quarterback Tyler Van Dyke would have thrown for 496 yards, a Hurricanes rout would have been inevitable.

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