News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-04-03 23:11:01 -0500') }} basketball Edit

Ask David: UNC Basketball Mailbag Part One

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

The uncertainty that revolves around North Carolina Basketball is certainly evident. Besides not qualifying for the NCAA Tournament, six players have left via the transfer portal.

All of those factors have led to lots of questions, about the upcoming roster, and the playing style that Hubert Davis truly wants to run. In fact, we have had so many questions that it will take at least two mailbags to address all of the interest.

Once again, if your question is not in this edition. it will be in the next one. We will answer each and every question. Thanks again for your interest.

Let's get started.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}