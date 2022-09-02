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August Football Offer Sheet

UNC offered seven football prospects in the month of August, and here is that list plus Deana's Take.
UNC offered seven football prospects in the month of August, and here is that list plus Deana's Take. (Brandon Peay/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina’s football team started fall camp before August even arrived on the calendar, but the coaching staff still had time to hand out some offers to prospects.

Overall, the Tar Heels extended offers to seven prospects in the month. Three are from the class of 2023, two of whom are committed to East Carolina, and four are from the class of 2024. The end of the month, and arrival of September, meant coaches could reach out directly to 2024 prospects.

Here are the seven players UNC offered in August along with Deana King’s thoughts:

Class of 2023

Class of 2024

Deana's Take:

"North Carolina gave out some new offers in the class of 2023 due to missing on some other targets as they hope to sign around 20 or so players in December. Other offers went out to the class of 2024 players who were evaluated by the UNC staff over the past month."

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