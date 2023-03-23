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{{ timeAgo('2023-03-23 10:21:24 -0500') }} basketball Edit

Basketball Mailbag (Part Two)

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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There are lots of issues on the minds of North Carolina Basketball fans. In fact there was so much it took two separate mailbags to address all of the inquiries. If I say so myself there have been some very educated questions that are challenging to say the least. Thanks again to our great contributors for making the mailbags possible.

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