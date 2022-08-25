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{{ timeAgo('2022-08-25 19:58:54 -0500') }} basketball Edit

Basketball Recruiting Mailbag

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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This is probably the quietest time of the year for basketball recruiting. The University of North Carolina is just hours away from kicking off the football season. There are no AAU or high school hoops games going on. The only action is around list trimmings and setting up official visits, and that is sporadic.

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