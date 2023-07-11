News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Caleb Wilson Likes UNC's Recruiting Commitment to Him

Caleb Wilson
Caleb Wilson (https://missouri.rivals.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

********************************************************************

For just $8.33 a month, YOU get access to everything we do: scoops; unmatched perspective; accurate reporting; & great message boards & fan interaction!!!

********************************************************************

This past week was a smorgasbord for recruiting junkies and college basketball coaches alike. All three shoe circuits held their main event tournaments that coincided with the NCAA live period.

There are arguably no AAU tournaments bigger than the EYBL Peach Jam in North Augusta, SC. The North Carolina coaching staff spent a large chunk of the week camped out there watching several players that have offered as well as countless other prospects.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}