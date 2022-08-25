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Class Of 2024 LB On UNC's Radar, Could An Offer Come Soon?

Class of 2024 LB Jaden Smith doesn't have any offers, but he has received plenty of attention from UNC, he tells THI.
Class of 2024 LB Jaden Smith doesn't have any offers, but he has received plenty of attention from UNC, he tells THI. (Brandon Peay/THI)
Brandon Peay
Tar Heel Illustrated

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CONCORD, NC – Class of 2024 outside linebacker Jaden Smith was recently at North Carolina for the Tar Heels’ open practice on July 30, and spent a good part of the day being shown around the facilities by UNC recruiting staffers.

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