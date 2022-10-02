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Coach's Corner: Isiah Harwell

Isiah Harwell
Isiah Harwell (https://twitter.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Last weekend was a big one for Isiah Harwell.

The nation's sixth-ranked sophomore took an unofficial visit to North Carolina and picked up an offer while on campus. He followed that up with another unofficial to Duke the next day.

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