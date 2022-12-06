News More News
{{ timeAgo('2022-12-06 11:09:35 -0600') }} basketball Edit

Crunching The Numbers Through 9 Games

RJ Davis is averaging 15.4 points per game for the Tar Heels through nine games.
RJ Davis is averaging 15.4 points per game for the Tar Heels through nine games. (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

The is a FREE sample of our premium content

North Carolina is currently 5-4 overall and 0-1 in the ACC, and is off until this weekend, so we decided it's a good time to crunch some numbers from the nine Tar Heels’ performances, and here they are:

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

OFFENSIVE POSSESSIONS
CATEGORY UNC

POSSESSIONS

754

POINTS

716

POINTS PER POSSESSION

0.950

SHOOTING PCT

243/538- 45.2%
OFFENSIVE TRANSITION POSSESSIONS
CATEGORY UNC

POSSESSIONS

97

POINTS

107

POINTS PER POSSESSION

1.103

SHOOTING PCT

37/71 - 52.1%
OVERALL HALF COURT POSSESSIONS
CATEGORY UNC

POSSESSIONS

657

SHOOTING PCT

206/467 - 44.1%

OUT OF BOUNDS - END

52

SHOOTING PCT

23/39 - 59.0%

OUT OF BOUNDS - SIDE

25

SHOOTING PCT

7.19 - 36.8%

OUT OF TIME OUTS

119

SHOOTING PCT

41/94 - 43.6%
MAN &amp; ZONE POSSESSIONS
CATEGORY UNC

AGAINST MAN POSSESSIONS

637

AGAINST MAN POINTS

587

SHOOTING PCT

198/451 - 43.9%

AGAINST ZONE POSSESSIONS

20

AGAINST ZONE POINTS

22

SHOOTING PCT

8/16 - 50.0%
PRESS POSSESSIONS
CATEGORY UNC

PRESS POSSESSIONS

62

TO TRANSITION

5

SHOOTING PCT

0/3 - 0.0%

TO HALF COURT

57

SHOOTING PCT

20/41 - 48.8%
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}