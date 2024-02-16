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Daily Drop: Are the Tar Heels Tired?

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina has lost three of its last four games, and not played well down the stretch in four of the games in this stretch.

Turnovers, allowing too many offensive rebounds, and overall poor play in late-game situations has marked this five-game sequence, with the exception of the win over Duke.

In today’s Daily Drop, we discuss this while asking the questions: Are the Tar Heels tired?

*Video edits by Jacob Turner.

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