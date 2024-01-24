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Daily Drop: Elliot Cadeau's Increasing Comfort

THI Staff
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Staying on the Elliot Cadeau theme today on THI, as we already posted a piece on him attacking more, we discuss his growing comfort with everything here on this Daily Drop.

Cadeau went through a bit of a rough stretch in December spanning into January, but has come out of it better for the experience, stronger mentally, and with his game taking significant strides.

*Video edits by Kevin Roy.

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