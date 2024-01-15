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Daily Drop: Has UNC's 3 Point D Been Lucky Or is it Something Else?

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina has held its last four opponents to 10-for-86 from 3-point range, which is 11.6 percent.

Some people say the Tar Heels have been quite lucky some good perimeter shooting players and teams have missed a lot of open shots. Some say the Heels are mostly responsible for the errant shooting by their foes.

In today’s Daily Drop, we discuss that.

*Video edits by Kevin Roy.

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