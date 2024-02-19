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Daily Drop: What The Open Week Looks Like For UNC

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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With North Carolina in its open week and not playing again until Saturday, when the Tar Heels visit Virginia, what do the next five days look like for Hubert Davis’ team?

In today’s Daily Drop, we discuss the week, what’s on tap for the Heels, what they hope to get out of it, and more.

*Video edits by Jacob Turner.

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