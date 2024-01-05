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Daily Drop: Why Seth Trimble in UNC's Most Improved Player

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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Perhaps the most improved player on North Carolina’s team, and among the tops in the ACC, is sophomore guard Seth Trimble. He has positively impacted the game each time he’s stepped onto the court all season.

And in today’s Daily Drop, we discuss Trimble’s upgrades, his play, what he’s said about it, and more.

*Video edits by Jacob Turner.

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