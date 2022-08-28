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Drake Powell Discusse His Official Visit To Carolina

Drake Powell and his family during his official visit to North Carolina
Drake Powell and his family during his official visit to North Carolina (https://twitter.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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High school basketball recruits were able to begin taking official visits for the 2022-23 recruiting calendar a few weeks back when August rolled around.

The North Carolina program hosted its first official visitor Tuesday. Drake Powell, a 6-foot-6 junior out of Pittsboro, who is ranked No. 79 by Rivals in the 2024 class, made his trip to the Chapel Hill campus.

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