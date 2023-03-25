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Echols, Gaynor, Copenhaver, Rucker Talk Spring Football

Four Tar Heels met with the media Saturday at the Kenan Football Center following UNC's sixth practice of the spring.
Four Tar Heels met with the media Saturday at the Kenan Football Center following UNC's sixth practice of the spring. (Brandon Peay/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

CHAPEL HILL – North Carolina held its sixth football practice of the spring Saturday morning at Kenan Stadium, and afterward, four Tar Heels were available to speak with the media inside the Kenan Football Center.

UNC started spring practice March 5, took the following week off for the school’s spring break, and will conclude April 15. No decision has been made yet if the Tar Heels will hold a regular spring game or something else that day.

Here are interviews with LB Power Echols, center Corey Gaynor, TE John Copenhaver, and jack Kaimon Rucker:

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Jr. LB Power Echols

Graduate Center Corey Gaynor

Junior TE John Copenhaver

Sr. Jack Kaimon Rucker

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