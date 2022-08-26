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Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

North Carolina hosts Florida A&M on Saturday night to kick off its 2022 football season. With the game being on what is being called Week Zero, Chapel Hill will be a destination for several recruits across the country.

THI has confirmed the following recruits will watch the Tar Heels’ home opener against the Rattlers:

CLASS OF 2023 COMMITS

CLASS OF 2023 RECRUITS

CLASS OF 2024 RECRUITS

CLASS OF 2025 RECRUITS

CLASS OF 2026 RECRUITS

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