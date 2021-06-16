 TarHeelIllustrated - Five-Star Challenge: Top DB Jeadyn Lukus
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Five-Star Challenge: Top DB Jeadyn Lukus

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

ATLANTA - A battle of Carolina schools for Jeadyn Lukus? Or will Ohio State pull the upset?

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