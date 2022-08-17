 TarHeelIllustrated - Hubert Davis Leading UNC's Recruitment Of Elliot Cadeau
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Hubert Davis Leading UNC's Recruitment Of Elliot Cadeau

Elliot Cadeau
Elliot Cadeau (https://basketball.rivals.com)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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This summer has been a doozy for Elliot Cadeau. In fact, there may not be another high school player in America who has had such a hectic and successful schedule in the past month.

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