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In-Depth: 5 Recruiting Classes Since Mack Brown's Return

Former UNC quarterback Sam Howell with current UNC quarterback Drake Maye.
Former UNC quarterback Sam Howell with current UNC quarterback Drake Maye. (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina has been a recruiting juggernaut under Coach Mack Brown since he came back in 2018. Each season, the Tar Heels have made major strides in increasing its talent level.

THI takes a closer look at each of Brown's recruiting classes:

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