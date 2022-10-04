News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-04 11:33:02 -0500') }} football Edit

In-State 2024 OT Jackson Discusses Carolina Visit

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

Class of 2024 offensive lineman Desmond Jackson out of West Forsyth High School in Clemmons, NC, was on campus Saturday for North Carolina's home game with Virginia Tech.

The 6-foot-5, 290-pounder has been to Chapel Hill on back-to-back weekends for the Notre Dame and Virginia Tech matchups. The visit on Saturday was very beneficial for Jackson as the he earned his first Division 1 offer from the Tar Heels.

THI caught up with Jackson to get his thoughts on the offer and his visit to Chapel Hill:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}