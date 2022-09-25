News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-25 18:44:46 -0500') }} football Edit

Inside The Defense: Tar Heels’ Loss To The Fighting Irish

THI takes a deep dive into UNC's defensive performance in a 45-32 loss to Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium.
THI takes a deep dive into UNC's defensive performance in a 45-32 loss to Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

North Carolina’s struggling defensive stretch continued Saturday with the Tar Heels allowed Notre Dame to run and pass for big afternoons in a 45-32 loss at Kenan Stadium.

The Fighting Irish ran for 287 yards and passed for 289 while racking up 35 first downs and controlling the ball for 37:13 of the clock.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}