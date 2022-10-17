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Inside The Defense: Tar Heels’ Win Over The Blue Devils

As we do after each game, here is a deep dive into UNC's defensive performance in its 38-35 win at Duke.
As we do after each game, here is a deep dive into UNC's defensive performance in its 38-35 win at Duke. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina’s defense bent quite a bit Saturday night, and it broke a lot, too. But the Tar Heels still made plays on that side of the ball at crunch time to secure a 38-35 victory over the Blue Devils at Wallace Wade Stadium.

UNC improved to 6-1 overall and 3-0 in the ACC. It is also now 4-0 on the road this season. Duke dropped to 4-3 and 1-2.

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