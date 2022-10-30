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Inside The Defense: Tar Heels’ Win Over The Panthers

As we do the day after each game, here is a deep dive into UNC's defensive performance in the win over Pitt.
As we do the day after each game, here is a deep dive into UNC's defensive performance in the win over Pitt. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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Through the first 35 minutes of North Carolina’s game versus Pittsburgh on Saturday night, the Tar Heels allowed Panthers quarterback Kedon Slovis to play above the norm and trailed by 10 points.

But as the offense responded with a touchdown drive, and continued scoring, the defense rose up and blanked the Panthers the rest of the way, as UNC closed strong in a 42-24 victory at Kenan Stadium.

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