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Inside The Defense: UNC’s Win At App State

UNC's defense had a tough day in its 63-61 victory at Appalachian State, and here we break down the numbers.
UNC's defense had a tough day in its 63-61 victory at Appalachian State, and here we break down the numbers. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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As prolific as UNC’s offense was scoring points and moving the ball up and down the field in its 63-61 victory at Appalachian State on Saturday, its defense was not as effective.

In fact, it was statistically one of the worst performances ever from a Carolina defense, as it allowed 40 points 9on six touchdowns) in the fourth quarter to go with 338 yards and 18 first downs.

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