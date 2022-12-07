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Inside the Numbers: Tar Heels' Shooting Breakdown

Pete Nance is shooting 49.3% on his field goal attempts through nine games,
Pete Nance is shooting 49.3% on his field goal attempts through nine games, (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

The North Carolina Tar Heels don't hit the court again until they host the Georgia Tech Yellow Jackets in the Smith Center on Saturday afternoon.

The Tar Heels stand 5-4 overall and 0-1 in the ACC and dealing with a four-game losing streak.

THI breaks down the starting five Tar Heels' shot selection from the first nine games.

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