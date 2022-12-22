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Inside The Offense: Receiving

With UNC preparing for the Holiday Bowl, we take a deep dive into the Tar Heels' receiving numbers thus far.
With UNC preparing for the Holiday Bowl, we take a deep dive into the Tar Heels' receiving numbers thus far. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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With North Carolina still a week away from facing Oregon in the Holiday Bowl, we are breaking down the Tar Heels’ performances through the first 13 games of the season.

Carolina is 9-4 after starting out 9-1, and have a chance at the school’s tenth 10-win season if the Tar Heels can defeat the Ducks on December 28 in San Diego.

The Ducks are 9-3 and ranked No. 15 in the nation. UNC is unranked.

Here is a breakdown of UNC’s receivers:

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