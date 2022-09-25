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Inside The Offense: UNC’s Loss To Notre Dame

THI takes a deep dive into UNC's offensive perfomance from its 45-32 loss at home to Notre Dame on Saturday.
THI takes a deep dive into UNC's offensive perfomance from its 45-32 loss at home to Notre Dame on Saturday. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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As prolific as North Carolina was offensively through its first three games, the Tar Heels met a match it struggled with Saturday in a 45-32 loss to Notre Dame at Kenan Stadium.

UNC entered the game No. 5 nationally in total offense and No. 4 in scoring, but it didn’t come close to either average, falling short by nearly 200 yards and 19 points.

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