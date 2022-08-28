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Inside The Offense: UNC’s Win Over FAMU

THI takes a deep dive into UNC's offensive performance from its 56-24 win over Florida A&M.
THI takes a deep dive into UNC's offensive performance from its 56-24 win over Florida A&M. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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If 56 points, 608 total yards, no turnovers, and no sacks allowed registers as a quality opening act for an offense, then North Carolina should feel pretty good about itself following the Tar Heels’ 56-24 victory over Florida A&M on Saturday night at Kenan Stadium.

Never mind that the Rattlers are an FCS team that was a bit depleted, just watching UNC go about its business on offense bodes well for the future.

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