News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-10-30 17:54:41 -0500') }} football Edit

Inside The Offense: UNC’s Win Over Pitt

As we do the day after each game, here is a deep dive into UNC's offensive performance in the win over Pitt.
As we do the day after each game, here is a deep dive into UNC's offensive performance in the win over Pitt. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************


Facing a 10-point deficit in the third quarter Saturday night versus defending ACC champion Pittsburgh, Drake Maye and North Carolina’s offense exploded.

The Tar Heels scored, scored, scored, and scored again, pulling away from the Panthers with the game’s final 28 points in a 42-24 victory at Kenan Stadium.

UNC, which was ranked No. 21, but has moved up to No. 17, improved to 7-1 overall on the season and 4-0 in the ACC. Pitt dropped to 4-4 and 1-3.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}