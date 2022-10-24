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Isiah Harwell's Visit To UNC Surpassed All Expectations

Isiah Harwell recently visited UNC and received an offer. He spoke with THI about that and its impact on his Duke visit
Isiah Harwell recently visited UNC and received an offer. He spoke with THI about that and its impact on his Duke visit (Isiah Harwell/Twitter)
David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Isiah Harwell's basketball career has a lot going for it.

The 5-star sophomore took unofficial visits on back-to-back days in late September to North Carolina and Duke. He also received an offer from the Tar Heels while he was on campus. That was followed by his participation in early October at the Team USA Minicamp in Colorado Springs.

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