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{{ timeAgo('2023-02-13 22:15:04 -0600') }} basketball Edit

Locker Room Report: Miami Beats UNC

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina was defeated by Miami 80-72 on Monday night at the Smith Center.

UNC was led by RJ Davis with 23 points. Caleb Love scored 20 points. Leaky Black scored 13?points and Armando Bacot added 12 points.

UNC falls to 16-10 overall and 8-7 in the ACC. The Hurricanes improves to 21-5 and 12-4.

Here is what three Tar Heels had to say after the game:

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