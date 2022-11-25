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Locker Room Report: NC State Beats UNC 30-27

UNC quarterback Drake Maye attempts a pass versus NC State.
UNC quarterback Drake Maye attempts a pass versus NC State. (Kevin Roy)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina lost 30-27 in double overtime to NC State Saturday afternoon at Kenan Stadium.

Drake Maye passed for 233 yards with a touchdown and ran for a score.

UNC falls to 9-3 overall and 6-2 in the ACC while the Wolfpack improve to 8-4 overall and 4-4 in the ACC.

Here is what Drake Maye and Cedric Gray had to say about the game.


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